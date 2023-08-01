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Анегби о палатке, установленной "Хизбаллой": детские игры
01.08.2023 12:48 Алина Груднева

Анегби о палатке, установленной "Хизбаллой": детские игры

Палатка, которую установила "Хизбалла" на границе с Израилем, является "детской игрой".

Такое мнение выразил в интервью "Кан" советник по национальной безопасности Цахи Ханегби.

По его словам, сказал, палатка террористов находится всего в 27 метрах от израильской территории.

Тем не менее, он указал, что палатка, а также последние провокации "Хизбаллы", являются признаком "ослабления политики самоограничения", которую Ливанская террористическая группировка, созданная после войны 2006 года с Израилем.
 

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