



Анегби о палатке, установленной "Хизбаллой": детские игры

Палатка, которую установила "Хизбалла" на границе с Израилем, является "детской игрой".



Такое мнение выразил в интервью "Кан" советник по национальной безопасности Цахи Ханегби.



По его словам, сказал, палатка террористов находится всего в 27 метрах от израильской территории.



Тем не менее, он указал, что палатка, а также последние провокации "Хизбаллы", являются признаком "ослабления политики самоограничения", которую Ливанская террористическая группировка, созданная после войны 2006 года с Израилем.

