



В воскресенье в центре Белграда прошел марш за мир в Израиле

В воскресенье, 15 октября, в центре Белграда прошел марш за мир в Израиле.



Участники зажгли свечи в память о жертвах терактов в Израиле, прочитали молитву о мире и почтили память всех погибших минутой молчания.



Люди несли израильские флаги и транспарант с надписью "Марш за Израиль", а также фотографии убитых и похищенных.



Организация "Хавер Сербия" заявила, что "Марш за мир" посвящен всем жертвам теракта 7 октября, их родным и близким.



"Мы соболезнуем семьям погибших и молимся за то, чтобы все заложники были освобождены и вернулись домой", - заявила эта организация.



