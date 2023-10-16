Новости » Арабо-израильский конфликт
В воскресенье в центре Белграда прошел марш за мир в Израиле
16.10.2023 12:25 Анатолий Кравченко

В воскресенье в центре Белграда прошел марш за мир в Израиле

В воскресенье, 15 октября, в центре Белграда прошел марш за мир в Израиле.

Участники зажгли свечи в память о жертвах терактов в Израиле, прочитали молитву о мире и почтили память всех погибших минутой молчания.

Люди несли израильские флаги и транспарант с надписью "Марш за Израиль", а также фотографии убитых и похищенных.

Организация "Хавер Сербия" заявила, что "Марш за мир" посвящен всем жертвам теракта 7 октября, их родным и близким.

"Мы соболезнуем семьям погибших и молимся за то, чтобы все заложники были освобождены и вернулись домой", - заявила эта организация.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы