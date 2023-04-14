



Аналитики: Иран и "Хизбалла" помогли ХАМАСу с обстрелом Израиля из Ливана

ХАМАС прочно обосновался в Ливане при поддержке Ирана и "Хизбаллы".



По данным The Times of Israel, к такому выводу пришли эксперты, проанализировав массированный ракетный обстрел севера Израиля.



Известный анонимный западный эксперт по оружию, пишущий под псевдонимом Калибр Обскура, считает, что ракеты, которые запускали террористы, были иранскими вариантами российских и китайских снарядов.



Ливанская армия нашла несколько пусковых установок, готовых к применению. По словам эксперта, в них были 122-мм ракеты типа "Град" и 107-мм ракеты с эффективной дальностью стрельбы около 21 км и 8 км соответственно.



"Грады" и их иранские варианты довольно часто ранее использовались как ХАМАСом в Газе, так и "Хизбаллой" в Ливане. По словам эксперта, это простое и неточное оружие, однако оно может нанести значительный ущерб при масштабных залпах. Он также подчеркнул, что самодельные пусковые установки, обнаруженные ливанской армией, не отличаются особой надежностью.



"Если ХАМАС хочет отправить сообщение и не причинить слишком большого ущерба, они могут выстрелить из нескольких пусковых установок с помощью простого приложения для смартфона, а также запустить их с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких проводов", — подчеркнул Калибр Обскура.



Уточняется, что "Хизбалла" имеет в своем арсенале аналогичное оборудование. Это вызывает у экспертов опасения в том, что террористическая организация также передать ХАМАСу некоторые из своих точных ракет.



Тем временем, высокопоставленный американский чиновник сообщил Sky News, что "Хизбалла" поставила ливанской группировке ХАМАСа ракеты большой дальности для использования против Израиля.



Военные аналитики не сомневаются в том, что "Хизбалла" в той или иной степени была причастна к ракетному обстрелу, поскольку ХАМАС не мог совершить такую атаку без согласия ливанской террористической организации.