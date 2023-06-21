



Амос Ядлин: поджоги палестинских деревень, подрывают легитимность Израиля

Амос Ядлин, бывший глава военной разведки ЦАХАЛа, говорит, что некоторые министры, которые требуют крупного наступления ЦАХАЛа в Иудее и Самарии для борьбы с терроризмом, сродни операции “Страж стен” 2002 года, “не понимают, о чем говорят”.



В ходе этой военной операции, направленной на уничтожение террористической инфраструктуры, стоящей за натиском террористов-смертников во время Второй интифады, ЦАХАЛ повторно вошел в крупные палестинские города, которые до сих пор полностью контролировались Палестинской администрацией в соответствии с соглашениями Осло, уточняет он.



“Израиль ранее не входил в зону А” — крупные города Иудеи и Самарии, отмечает Ядлин в интервью 12 каналу: “В настоящее время Израиль входит в зону А, идет туда, где ПА не работает, на основе конкретной разведывательной информации”.



“Тем не менее, — добавляет Ядлин, бывший глава Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, — противник знакомится с израильскими оперативными методами и совершенствует их. Уровень терроризма растет — потому что везде оружие, везде деньги, от Ирана и ХАМАСа. Поэтому нужны разные методы”.



“Возможно, ЦАХАЛу вместо ночных рейдов придется взять под контроль большую территорию, на более длительный срок, но все же целенаправленно — в таких местах, как лагерь беженцев Дженин и другие части северной части Западного берега, где ПА не контролируется и откуда направляется терроризм”, - сказал он.



Ядлин говорит, что США признают, что Израиль имеет “законное право действовать” на севере Иудеи и Самарии после террористических атак, подобных вчерашним: “Но легитимность очень изменчива. Ее можно потерять за секунду. Это может быть потеряно внутри страны, когда есть, не дай Бог, потери [израильским силам]. Ее можно потерять, когда будут убиты палестинские мирные жители”.



И он подчеркивает, что “это исчезает, когда палестинские деревни сжигают и причиняют вред незадействованным палестинским жителям. Это просто подрывает легитимность Израиля”.



Ядлин, когда-то кандидат от партии “Авода” на пост министра обороны, говорит, что израильское правительство справедливо обозначило необходимость остановить ядерную программу Ирана и стремление к нормализации отношений с Саудовской Аравией как первоочередную задачу национальной безопасности Израиля.



“Если мы будем следовать мессианским планам экстремистов в правительстве, мы навредим себе. Мы хотим остановить Иран. Мы хотим привлечь Саудовскую Аравию [за стол переговоров]. Для этого нам нужны американцы. Мы не хотим навредить хорошим отношениям, которые у нас сложились с Египтом и Иорданией. Мы не хотим, чтобы ОАЭ закрыли здесь свое посольство”, - говорит он.



Поэтому, по словам Ядлина, “существует целая оболочка национальной безопасности, которая требует очень тщательно выверенной, очень точной операции [в Иудее и Самарии], подкрепленной легитимностью [от наших союзников]. Если мы начнем операцию на фоне горящих палестинских деревень, мы нанесем себе огромный вред и не добьемся необходимого оперативного успеха — повышения нашей защищенности от терроризма“.





