Amnesty International: палестинцев в тюрьмах унижают и пытают
Amnesty International выступила с обвинением, что “палестинские заключенные в израильских тюрьмах подвергаются пыткам и унизительному обращению”.
По данным организации, “Израиль широко увеличил применение административных задержаний против палестинцев на всем Западном Берегу.
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Нарушения включают жестокие избиения и унижения задержанных, в том числе принуждение их опускать головы, становиться на колени и петь произраильские песни”.