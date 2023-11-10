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Amnesty International: палестинцев в тюрьмах унижают и пытают
10.11.2023 18:08 Катя Шульц

Amnesty International: палестинцев в тюрьмах унижают и пытают

Amnesty International выступила с обвинением, что “палестинские заключенные в израильских тюрьмах подвергаются пыткам и унизительному обращению”.

По данным организации, “Израиль широко увеличил применение административных задержаний против палестинцев на всем Западном Берегу.
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Нарушения включают жестокие избиения и унижения задержанных, в том числе принуждение их опускать головы, становиться на колени и петь произраильские песни”.
 

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