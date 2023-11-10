



Amnesty International: палестинцев в тюрьмах унижают и пытают

Amnesty International выступила с обвинением, что “палестинские заключенные в израильских тюрьмах подвергаются пыткам и унизительному обращению”.



По данным организации, “Израиль широко увеличил применение административных задержаний против палестинцев на всем Западном Берегу.

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Нарушения включают жестокие избиения и унижения задержанных, в том числе принуждение их опускать головы, становиться на колени и петь произраильские песни”.

