



Amnesty International: Израиль и Исламский джихад должны понести ответственность

Amnesty International во вторник заявила, что как Израиль, так и террористическая группа “Исламский джихад” должны быть подвергнуты расследованию на предмет “военных преступлений” в связи с недавней вспышкой насилия между сторонами, сообщает i24NEWS .



Организация прокомментировала операцию “Щит и стрела”, в ходе которой террористы из Газы выпустили в общей сложности 1469 ракет по Израилю, при этом 1139 ракет пересекли территорию Израиля. Армия обороны Израиля атаковала цели, принадлежащие Исламскому джихаду в Газе.



Базирующаяся в Лондоне организация заявила, что израильские удары, наносимые “без военной необходимости“, представляют собой “форму коллективного наказания гражданского населения“.



В то же время организация также обвинила палестинские арабские террористические группы в “неизбирательных“ ракетных обстрелах Израиля, которые “также должны расследоваться как военные преступления“.



Amnesty International заявила, что израильская операция повредила 2943 единицы жилья в Газе, в том числе 103 дома, которые были полностью разрушены.

“Израиль также нанес явно непропорциональные авиаудары, в результате которых погибли и получили ранения палестинские мирные жители, в том числе дети“, — говорится в заявлении, согласно i24NEWS , отмечая, что “умышленное нанесение непропорциональных атак… является военным преступлением“.



“Безнаказанность Израиля за военные преступления, которые он неоднократно совершает против палестинцев… поощряет дальнейшие нарушения и делает несправедливость хронической“, — сказала Хеба Морайеф, региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.



Несмотря на то, что в этом отчете Amnesty International критикует обе стороны, организация известна своей антиизраильской предвзятостью.



