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Американский еврейский комитет выступил против Макрона
12.11.2023 07:17 Катя Шульц

Американский еврейский комитет выступил против Макрона

Американский еврейский комитет (AJC) раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Израиль “должен прекратить убивать женщин и младенцев в секторе Газа”.

Комитет заявил, что слова Макрона способствуют “анти-израильскому повестке иеррористов о “геноциде” и “этнической чистке”, пропагандируемому сторонниками ХАМАСа по всему миру и, в частности, во Франции, многие из которых имеют опыт причинения вреда и даже убийств евреев”.
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Комитет добавил: “Мы призываем президента Макрона пересмотреть свои недавние заявления”.
 

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