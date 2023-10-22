



Американский активист приписал себе заслугу в освобождении заложников ХАМАС

В субботу в социальных сетях возник скандал после того, как активист движения за гражданские права Шон Кинг заявил, что он помог освободить американскую девочку-подростка и ее мать, которые были взяты в заложники ХАМАСом, а затем освобождены палестинскими боевиками.



Между тем в пятницу, 20 октября, в своем Instagram Кинг приписал себе некоторую заслугу в возвращении Джудит и Натали.



"ХАМАС только что освободил Натали Раанан и ее мать. Я благодарен. Как я уже говорил на прошлой неделе, Натали и ее семья были моими сторонниками и вместе с нами протестовали против полицейского насилия в Америке", - написал Кинг. "Я также благодарен правительству Катара за помощь в проведении переговоров. Десятки наших сотрудников неистово работали за кулисами, чтобы сделать это возможным. Сегодня днем я разговаривал с семьей Натали, и они с нетерпением ждут новых новостей".



Однако пользователи социальных сетей скептически отнеслись к помощи Кинга в освобождении заложников.



Кинг выступил против спекуляций в интернете, сообщив Newsweek по электронной почте в субботу, 21 октября: "Конечно, я напрямую и неоднократно общался с этой семьей. У меня есть работа, карьера и семья. Я бы отбросил все, если бы представил, что такое может произойти". Он добавил, что освобожденная семья связалась с ним и он общался с ними по телефону как с помощью текстовых, так и прямых сообщений.