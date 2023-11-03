



Американские БПЛА ищут заложников

Сообщается о наблюдательных и невооруженных полетах американских БПЛА.



Их целью является помощь в местонахождении заложников, поиск признаков жизни и передача информации в ЦАХАЛ. Основное внимание сосредоточено на юге Газы, в то время как ЦАХАЛ действует на севере.



Об этом сообщает издание The New York Times.



Представители Пентагона подтвердили, что это первый случай, когда американские беспилотники действуют над Газой. Там уточнили, что БПЛА не вооружены и не поддерживают наступательную деятельность ЦАХАЛ на местах.



