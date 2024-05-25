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Американская баржа вылетела на берег в Ашдоде по пути к причалу в Газе
25.05.2024 11:12 MIGnews.com

Американская баржа вылетела на берег в Ашдоде по пути к причалу в Газе

Американскую баржу, используемую для разгрузки и погрузки кораблей, выбросило на берег в Ашдоде. 

Подробности дела показывают, что баржа, которую небольшой военный корабль перевозил в военно-морской док в Газу, из-за высоких волн оторвалась от судна и начала дрейфовать к берегу. 

При попытках вытащить баржу на воду американский корабль также сел на мель.

На помощь в спасательных операциях прибыло третье американское судно, находившееся в этом районе, которое также было предоставлено с берега пляжным отделом муниципалитета Ашдода.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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