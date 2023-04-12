



АМАН предупредил правительство: война ближе, чем затишье



В последние дни разведывательное управление ЦАХАЛа предупреждает политическое руководство Израиля о том, что война ближе, чем затишье. Об этом сообщает военный корреспондент портала walla Амир Бухбут.



По оценкам АМАН, напряженность в сфере безопасности не исчезнет после окончания месяца Рамадан, и тенденции, развивающиеся в сфере безопасности могут привести к войне. Согласно тем же оценкам, следует подождать с жестким ответом против ХАМАСа, Хизбаллы и иранских прокси в Сирии, чтобы остудить взрывоопасную религиозную напряженность, сложившуюся вокруг Храмовой горы.



Данные АМАН также показывают, что напряженность вокруг мечети Аль-Акса захватывает различные арены и усиливает эффект подстрекательства против Израиля в социальных сетях. Кроме того, враги Израиля признали уход Соединенных Штатов с Ближнего Востока, который включает в себя удаление из региона передовых самолетов и замену их менее совершенными. Эти изменения влияют на израильское сдерживание, наряду с растущей озабоченностью американцев в связи с происходящим вокруг Китая и России.



Также, по оценкам АМАН, верховный лидер Ирана Али Хаменеи год назад принял решение об ответных мерах на действия Израиля против режима в Тегеране. Согласно оценкам, иранский лидер требует ответа на убийства и теракты, приписываемые Израилю, и поэтому иранцы предпринимают усилия, чтобы перенести террористические акции внутрь израильской территории. На данном этапе, по тем же оценкам, иранцы не преуспевают в своей миссии, но продолжают оказывать давление со стороны Ирака, Сирии, Ливана, Газы и даже Иудеи и Самарии.



Песах начался на прошлой неделе с эскалации безопасности на нескольких аренах. Еще до начала Седера из сектора Газы были выпущены ракеты по приграничным населенным пунктам, а днем позже обстрел с территории Ливана обрушился на поселения Западной Галилеи. Новая арена была открыта в начале этой недели, когда несколько ракет были выпущены также из Сирии в направлении южных Голанских высот. В то же время, в пятницу произошли два теракта - в Иорданской долине, где были убиты мать и две ее дочери, и в Тель-Авиве, где был убит турист.

