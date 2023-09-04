



Алжирскую помощь Дженину разворовали



Заместитель председателя парламента Алжира Юсеф Аджасия заявил, что его страна "с тревогой следит" за сообщениями и заявлениями жителей лагеря беженцев Дженин о якобы имевшем место хищении денежных средств, которые были переведены им из арабских стран через Палестинскую автономию.



Алжирский чиновник отметил, что эти сообщения и заявления дошли до алжирского руководства, которое после операции "Бейт вэ Ган" в Дженине объявило о пожертвовании 30 млн. долл. на восстановление лагеря.



Аджасия пояснил, что Алжир рассматривает возможность создания в Дженине собственного комитета, аналогичного катарскому комитету по восстановлению, который уже много лет работает в секторе Газа. По его словам, этот комитет будет отвечать за контроль над процессом восстановления лагеря, пострадавшего в ходе операции. В июле силы ЦАХАЛа вошли в лагерь для борьбы с террористической инфраструктурой, которая совершила серию атак против израильских граждан.



В заключение Аджасия отметил, что его страна оказывает значительную поддержку бюджету Палестинской автономии, и это означает также, что помощь всегда доходит до палестинского народа и особенно до лагеря Дженин.



Несмотря на то, что с момента операции прошло уже два месяца, жители лагеря Дженин утверждают, что процесс восстановления домов и инфраструктуры еще не начался. Так, например, владелец магазина по имени Мухаммад Туркман заявил палестинским СМИ, что он "до сих пор не получил никакой финансовой компенсации и даже правительственных гарантий относительно будущих компенсаций".