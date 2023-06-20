



"Аллах с Дженином". Проклинавшие Израиль солдаты служат в транспортном центре





Несколько солдат ЦАХАЛа прокляли Израиль на арабском языке в видео, которое было распространено в сетях после операции, проведенной вчера силами безопасности в Дженине.



Солдаты выразили поддержку действиям террористов в Дженине на фоне перестрелки, которая произошла вчера между палестинцами и силами безопасности во время операции по задержанию в городе. Солдаты говорят: "Аллах с Дженином, Израилю - п****".



Позже они сказали, что "Ялла, это видео приведет тебя к Аллаху". Эти солдаты, которые служат в транспортном центре в ЦАХАЛе, записали слова поддержки, находясь на базе на юге страны. Позже видео распространилось в интернете. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что "поведение солдат противоречит ценностям армии, и к ним будут применены дисциплинарные меры".



