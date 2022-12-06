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"Аль-Джазира" подал в Гаагу иск против ЦАХАЛа
06.12.2022 12:02 Раиса Вовк

"Аль-Джазира" подал в Гаагу иск против ЦАХАЛа

Телеканал "Аль-Джазира" подал иск против ЦАХАЛа в Международный суд в Гааге.

Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

Причиной послужила гибель журналистки Ширин Абу Акле в Дженине.

Палестинцы утверждают, будто ее застрелили бойцы Армии обороны Израиля во время перестрелки с террористами.

В ЦАХАЛе в ходе расследования не исключили, что Абу Акле могла быть убита в результате непреднамеренного выстрела военнослужащего.

В телеканале заявили, что подали иск по итогам проведения собственного расследования.

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