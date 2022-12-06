"Аль-Джазира" подал в Гаагу иск против ЦАХАЛа
Телеканал "Аль-Джазира" подал иск против ЦАХАЛа в Международный суд в Гааге.
Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.
Причиной послужила гибель журналистки Ширин Абу Акле в Дженине.
Палестинцы утверждают, будто ее застрелили бойцы Армии обороны Израиля во время перестрелки с террористами.
В ЦАХАЛе в ходе расследования не исключили, что Абу Акле могла быть убита в результате непреднамеренного выстрела военнослужащего.
В телеканале заявили, что подали иск по итогам проведения собственного расследования.