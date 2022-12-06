



"Аль-Джазира" подал в Гаагу иск против ЦАХАЛа

Телеканал "Аль-Джазира" подал иск против ЦАХАЛа в Международный суд в Гааге.



Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.



Причиной послужила гибель журналистки Ширин Абу Акле в Дженине.



Палестинцы утверждают, будто ее застрелили бойцы Армии обороны Израиля во время перестрелки с террористами.



В ЦАХАЛе в ходе расследования не исключили, что Абу Акле могла быть убита в результате непреднамеренного выстрела военнослужащего.



В телеканале заявили, что подали иск по итогам проведения собственного расследования.