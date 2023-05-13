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"Аль-Джазира": переговоры о прекращении огня зашли в тупик
13.05.2023 13:28 Алина Груднева

"Аль-Джазира": переговоры о прекращении огня зашли в тупик

Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" при посредничестве Египта зашли в тупик.

Такую информацию распространяет телеканал "Аль-Джазира".

Накануне Каир выдвинул повторное предложение, которое включает в себя взаимное прекращение атак и обязательство не причинять вреда гражданскому населению и силам безопасности.

По словам источников, такой вариант уже ближе к позиции Израиля. Он рассматривается канцелярией премьер-министра.

По сообщениям, палестинский "Исламский джихад" выступил против прекращения огня до Дня Иерусалима.
 

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