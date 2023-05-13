



"Аль-Джазира": переговоры о прекращении огня зашли в тупик

Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" при посредничестве Египта зашли в тупик.



Такую информацию распространяет телеканал "Аль-Джазира".



Накануне Каир выдвинул повторное предложение, которое включает в себя взаимное прекращение атак и обязательство не причинять вреда гражданскому населению и силам безопасности.



По словам источников, такой вариант уже ближе к позиции Израиля. Он рассматривается канцелярией премьер-министра.



По сообщениям, палестинский "Исламский джихад" выступил против прекращения огня до Дня Иерусалима.

