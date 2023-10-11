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Академический колледж отчислил пятерых студентов из-за поддержки ХАМАС
11.10.2023 13:22 Катя Шульц

Академический колледж отчислил пятерых студентов из-за поддержки ХАМАС

Академический совет колледжа в Кирьят Оно выдал пять писем об отстранении студентов за поддержку терроризма в сообщениях в социальных сетях. 
“Мы действуем и будем действовать твердо и решительно против любого заявления, оправдывающего терроризм ХАМАС и убийства невинных людей в общинах, окружающих Газу. Мы нетерпимы к заявлениям, которые поощряют насилие и оправдывают терроризм.

В соответствии с правилами колледжа будут приняты дисциплинарные меры для немедленного отстранения этих студентов. Мы потеряли как минимум шесть известных на сегодняшний день любимых выпускников в боях на юге.

Мы не допустим агрессивных высказываний со стороны студентов мужского или женского пола в Академическом колледже Оно,”- заявил генеральный директор и основатель Академического колледжа.
 

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