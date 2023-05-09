



Айзенкот: есть тревожные изменения в том, как враг воспринимает нас

Бывший начальник штаба, член Кнессета от "А-Махане а-Мамлахти" Гади Айзенкот прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе.



"Сегодняшняя атака — замечательное достижение. Мы принимаем его как должное, но способность ШАБАКа и ЦАХАЛа одновременно обнаружить трех лидеров террористической организации и поразить их всех за короткий срок является необычной", - сказал он.



По словам Айзенкота, не стоит игнорировать тот факт, что "враг изменился". Он напомнил о смерти палестинского заключенного в результате голодовки и обстреле Израиля из Ливана.



“И это связано с восприятием нашими врагами того, что Израиль переживает трудные времена, и поэтому можно действовать против Израиля” - сказал политик. Айзенкот добавил: "Сегодня мы слышим другого Насраллу, мы слышим иранцев, мы видим, что происходит на палестинской арене, и это требует постоянных действий и инициативы, так что то, что произошло минувшей ночью можно только приветствовать"