



Ахмед Тиби угрожает: сожжем все

Член Кнессета Ахмед Тиби пригрозил на заседании фракции "Хадаш-Тааль", что любое изменение на Храмовой горе приведет к тому, что “загорится все”.



Тиби сказал: "Любая попытка изменить статус-кво" на Храмовой горе "приведет к поджогу, и начнется пожар на всем Ближнем Востоке". Я повторяю: любая попытка нанести ущерб мечети Аль-Акса или изменить статус-кво в мечети, на каждом участке и на каждом метре, приведет к поджогу всего" .



Тиби также говорил о том, как он победит "фашистов" - "подобно тому, как победили Шарона, Рафуля и Нетаниягу".

