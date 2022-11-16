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Ахмед Тиби угрожает: сожжем все
16.11.2022 12:43 Аркадий Бочаровский

Ахмед Тиби угрожает: сожжем все

Член Кнессета Ахмед Тиби пригрозил на заседании фракции "Хадаш-Тааль", что любое изменение на Храмовой горе приведет к тому, что “загорится все”.

Тиби сказал: "Любая попытка изменить статус-кво" на Храмовой горе "приведет к поджогу, и начнется пожар на всем Ближнем Востоке". Я повторяю: любая попытка нанести ущерб мечети Аль-Акса или изменить статус-кво в мечети, на каждом участке и на каждом метре, приведет к поджогу всего" .

Тиби также говорил о том, как он победит "фашистов" - "подобно тому, как победили Шарона, Рафуля и Нетаниягу".
 

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