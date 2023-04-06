



Ахмед Тиби: из-за этого произошел обстрел из Ливана



Член Кнессета Ахмед Тиби утверждает, что причиной ракетного обстрела северных городов с территории Ливана являются столкновения между полицейскими и мусульманскими бунтовщиками, произошедшие вчера вечером на Храмовой горе.

Тиби разместил видеозапись вчерашних столкновений на Храмовой горе и написал: "Это видео, которые привели к шквалу ракет на север. Тот, кто отдал приказ нанести такой жестокий удар по молящимся в мечети Аль-Акса, несет ответственность. Он также и глупец".



אלה התמונות שהביאו למטח טילים על הצפון. מי שנתן את הפקודה להכות את המתפללים במסגד אלאקצה בברוטליות הזו נושא באחריות.( והוא גם טיפש). pic.twitter.com/v2W1J1jpSu — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) April 6, 2023

Пользователи сети не остались равнодушными к твиту Тиби. Один из них написал: "Как будто арабам нужны картинки для их кровавых дел". Другой серфер написал: "И вы решили, что эти видео - причина обстрела? И вы знаете где? Все ясно. Все вы несете ответственность за насилие, которое исходит от вас! На насилие отвечают насилием. Кстати, они били не служителей культа, они били террористов!".Другой серфер добавил: "Террористам не нужны оправдания, только возможности! Не волнуйтесь, вы дорого заплатите, подождите немного".