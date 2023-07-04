



Ахмад Тиби: теракт в Тель-Авиве - акт мести

Арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби прокомментировал теракт в Тель-Авиве, в результате которого пострадали восемь человек.



По его словам, атака представляет собой "акт мести" за контртеррористическую операцию в Дженине.



"Нападение в Тель-Авиве является прямым следствием того, что происходит в Дженине. Мы предупреждали, что так и будет. После каждого вторжения в палестинский город возникает реакция палестинцев, акт мести и акт возмездия, это же очевидно", - сказал он.



Тиби в очередной раз возложил ответственность за эскалацию на Израиль, сказав, что таким образом палестинцы отвечают на "кровопролитие и оккупацию".