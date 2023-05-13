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ЦАХАЛ продлевает ограничения для городов в пределах 40 км от Газы
13.05.2023 21:01 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ продлевает ограничения для городов в пределах 40 км от Газы

Армия обороны Израиля продлила ограничения на передвижение и собрания для жителей, проживающих на расстоянии до 40 километров  от  Газы, до 18:00 понедельника.

ЦАХАЛ заявляет, что продление ограничений произошло после оценки, проведенной военными официальными лицами в связи с возобновлением ракетного обстрела Израиля из Газы. 

Ограничения Командования тыла предписывают закрытие школ, прекращение работы — если у сотрудников нет безопасного помещения, куда они могут добраться вовремя — и ограничивают собрания на открытом воздухе не более чем 10 людьми. Собрания внутри помещений ограничены до 100 человек.

 

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