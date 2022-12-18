



Администрация ПА провела аресты в зоне С



Палестинская администрация провела операцию по аресту боевиков ХАМАСа - без координации с Израилем и вопреки договоренностям с ним. Об этом сообщил канал КАН 11.



Согласно публикации, в четверг ПА провела масштабную операцию по аресту членов ХАМАС по всей Иудее и Самарии. Однако некоторые аресты были произведены в зоне С - районах, которые находятся под полным контролем Израиля.



Тем не менее, представители аппарата безопасности Палестинской автономии вошли на эти территории без согласования с Израилем и без предварительного уведомления, вопреки соглашениям, подписанным между Израилем и ПА. Для этого, члены палестинских спецслужб въехали в зону С на гражданских автомобилях и в гражданской одежде, похитили членов ХАМАС и вернулись с ними в зону А.