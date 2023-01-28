



Администрация ПА: Израиль “несет полную ответственность за опасную эскалацию”

В субботу палестинская администрация заявила , что возлагает на Израиль “полную ответственность за опасную эскалацию” насилия после двух терактов в Иерусалиме и смертоносного израильского военного рейда на в ПА в начале этой недели.



“Палестинское руководство возлагает на израильское оккупационное правительство полную ответственность за опасную эскалацию ситуации из-за его преступлений, в результате которых за текущий месяц погиб 31 человек”, – говорится в заявлении Совета безопасности ПА, распространенном официальным агентством WAFA. ПА предупредила Израиль о “продолжении его практики колониальных поселений, аннексии земель, сносе домов, арестах, политике этнической чистки и апартеида, а также осквернении исламских и христианских святынь и штурме мечети Аль-Акса”.



“Это приведет к дальнейшему ухудшению ситуации, угрожая безопасности и стабильности во всем регионе,” – считают там и заявляют о разрыве связей с Израилем в сфере безопасности.



Также в субботу Саудовская Аравия осудила “все нападения на мирных жителей” после терактов в Иерусалиме.



“Королевство осуждает все нападения на мирных жителей, подчеркивая необходимость деэскалации, возрождения мирного процесса и прекращения оккупации”, – говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.



Высокопоставленный дипломат Европейского Союза осудил теракты в Иерусалиме, призвав Израиль использовать смертоносную силу только в крайнем случае.



“Европейский союз полностью признает законные опасения Израиля в отношении безопасности, но следует подчеркнуть, что смертоносная сила должна применяться только в качестве крайней меры”, – говорится в заявлении главного дипломата блока Жозепа Борреля. Боррелл сказал, что ЕС “решительно осуждает” теракты в Иерусалиме, которые он назвал “актами безумного насилия и ненависти”.



Министерство иностранных дел России в субботу призвало к “максимальной сдержанности”.



“Недавние события ясно подтверждают необходимость срочного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий”, – говорится в сообщении.



Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что он “глубоко потрясен ужасными терактами в Иерусалиме”.



“Я думаю о жертвах и их семьях. Германия стоит на стороне Израиля”, – написал Шольц в Twitter.



Уходящий президент Чехии Милош Земан выразил “глубочайшие соболезнования” Израилю в связи со смертоносным нападением на Иерусалим.



США, ООН, ОАЭ и другие страны выступили с заявлениями, осуждающими произошедшие теракты.