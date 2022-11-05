



Аббас: "Разрешение еврейской молитвы на Храмовой горе приведет к войне"

Лидер РААМ Мансур Аббас заявил, что любое решение нового правительства разрешить еврейской молитве на Храмовой горе "приведет к войне".



Аббас заявил 12-му каналу израильского ТВ, что "обеспокоен" новым правительством Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.



"Давайте не будем наивными. Когда речь заходит о самой деликатной теме, а именно о святых местах… у людей перестает работать сознание и берут верх религиозные чувства. Мы видели, сколько раундов эскалации было вызвано провокациями в мечети Аль-Акса", - отметил лидер РААМ.