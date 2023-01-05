



Аббас приветствовал освобождение террориста Карима Юниса из тюрьмы

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня поздравил Карима Юниса с освобождением из израильской тюрьмы, где он провел 40 лет за убийство солдата ЦАХАЛа.



Об этом сообщает WAFA.



Аббас сказал, что Юнис представляет собой символ непоколебимости палестинского народа и свободных людей мира.



Он подчеркнул, что заключенные являются главным приоритетом, и палестинское руководство приложит все усилия, чтобы освободить их из израильских тюрем.