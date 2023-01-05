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Аббас приветствовал освобождение террориста Карима Юниса из тюрьмы
05.01.2023 10:13 Ольга Белозерова

Аббас приветствовал освобождение террориста Карима Юниса из тюрьмы

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня поздравил Карима Юниса с освобождением из израильской тюрьмы, где он провел 40 лет за убийство солдата ЦАХАЛа.

Об этом сообщает WAFA.

Аббас сказал, что Юнис представляет собой символ непоколебимости палестинского народа и свободных людей мира.

Он подчеркнул, что заключенные являются главным приоритетом, и палестинское руководство приложит все усилия, чтобы освободить их из израильских тюрем.

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