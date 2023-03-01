



Аббас приказал противостоять "вторжениям" ЦАХАЛа



Председатель Палестинской автономии приказал силам безопасности ПА противостоять "вторжениям" ЦАХАЛа.



По данным Ynet, такое заявление сделал официальный представитель ПА Азем Альхаммед, комментируя продолжающиеся рейды Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии.



Уточняется, что, вопреки соглашениям, Израиль продолжает свои ночные операции. По прогнозам, дальнейшая эскалации может включать столкновения между ЦАХАЛом и палестинскими силами безопасности.



"Не секрет, что Махмуд Аббас дал указание палестинским силам безопасности не колебаться и противостоять оккупационной армии и толпам поселенцев, если те продолжат вторжение на нашу землю", — сказал Альхаммед.



Уровень напряженности нарастает по мере приближения священного месяца Рамадан и еврейского праздника Песах.

