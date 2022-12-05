



Аббас: "Поселения разрастаются как раковая опухоль"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинцы "имеют законное право бороться против колониальной оккупации, которая осуществляет систематическую агрессию" против них.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Каждый день и, более того, каждый час Израиль совершает жестокие нападения и нарушения против нашего народа, нашей земли и наших святых мест", - заявил Аббас.



Лидер ПА подчеркнул: "Израильские колониальные поселения распространяются по нашей земле как раковая опухоль. Поселенцы-террористы сеют хаос на земле, уничтожают посевы и животных, и ежедневные убийства оккупационными солдатами не прекращаются".



Аббас заявил, что палестинцы никогда не сдадутся и будут "твердо стоять на своей земле и бороться против оккупации и агрессии".