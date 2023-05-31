



Аббас подписал указ об уголовной ответственности за отрицание “Накбы”

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас подписал президентский указ, криминализирующий отрицание палестинской “Накбы”, связанной с созданием Израиля в 1948 году.



В указе говорится, что любому, кто будет признан виновным в отрицании “катастрофы, учиненной сионистскими силами палестинцам в 1948 году”, грозит до двух лет тюрьмы. В документе “Накба” определяется как “преступление против человечности”, совершенное “сионистскими бандами”.



Указ является продолжением более жесткого подхода, который Аббас использует в последние годы, в борьбе с очевидной неудачей своих усилий по созданию суверенного палестинского государства рядом с Израилем на линиях, существовавших до 1967 года, в основном, дипломатическими средствами.