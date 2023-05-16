



Аббас отрицает связи евреев с Храмовой горой и сравнивает Израиль с нацистами

Нет никаких доказательств еврейских связей с районом комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявил в понедельник в Организации Объединенных Наций президент Палестинской администрации Махмуд Аббас.



"Они [Израиль] копались под Аль-Аксой… они копались везде и ничего не могли найти", — сказал Аббас.



В своем выступлении Аббас подчеркнул, что "право собственности на стену Плача и Храмовую гору принадлежит исключительно и только одному исламскому вакфу". Он процитировал отчет Лиги Наций 1930 года, который, по его словам, подтверждает этот вывод.



Кроме того, Аббас сравнил изложение Израилем своего исторического повествования с дезинформацией, распространяемой нацистским министром пропаганды Геббельсом во время Второй мировой войны.



"Израильтяне и сионисты продолжают свои ложные заявления о том, что Израиль заставил расцвести пустыню, — сказал он. - Палестина была пустыней, и они сделали ее цветущей, раем. Они не могут не лгать. Но что мы можем сделать? Врут и врут так же, как Геббельс. Они лгут, лгут и лгут, пока люди не поверят".



По словам Аббаса, ранние сионисты "ложно" утверждали, что "Палестина была землей без людей", но это никогда не было правдой, добавив, что палестинцы были потомками библейских хананеев. Это было доказано "в религиозных писаниях, включая Тору", сказал он.



"Но самая большая ложь — это утверждение, что Израиль — единственное демократическое государство на Ближнем Востоке… Как можно иметь оккупацию и при этом называть себя демократией. Это оксюморон", — сказал Аббас.



Он подчеркнул, что палестинцы не были "против евреев. Мы не можем быть против евреев, потому что иудаизм — одна из трех монотеистических религий. Я верю в иудаизм, но я против тех, кто оккупирует мою землю".



В своем обращении Аббас в качестве альтернативы призвал к урегулированию израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств по линии, существовавшей до 1967 года, и настаивал на том, что он открыт для проведения переговоров с Израилем для достижения этой цели.



В то же время он также заявил о правах палестинцев как на землю в пределах суверенного Израиля, так и в Иудее и Самарии и в Газе. Аббас призвал к предоставлению палестинским беженцам права на возвращение в пределы границ, существовавших до 1967 года.



По его словам , ООН должна признать ПА государством-членом ООН и предоставить палестинцам международную защиту.



