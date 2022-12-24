



Аббас: "Мы не позволим Израилю атаковать христианство в Палестине"

Председатель ПА Махмуд Аббас заявил в пятницу, что не позволит Израилю атаковать "христианское присутствие" на палестинских территориях.



Об этом он заявил в своей речи по случаю Рождества, сообщает MEMO.



"Сегодня мы сталкиваемся с политикой и действиями нашего оккупанта с единством, приверженностью нашим национальным ценностям, стойкостью на нашей земле и миром, стоящим на стороне правды и справедливости. Мы не примем продолжение оккупационной политики колониальных поселений, направленной на христианское присутствие и христианство в нашем регионе, которое является неотъемлемой частью социальной ткани нашего народа и нашего региона", - заявил Аббас.



Лидер ПА отметил: "Мы продолжим представлять наш палестинский нарратив, опровергая ложный сионистский, выступая против любых расистских мер, направленных на стирание нашей национальной идентичности, в том числе нашего христианского и мусульманского наследия".