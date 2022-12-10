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Аббас: Израиль не верит в решение о двух государствах
10.12.2022 17:23 Алина Груднева

Аббас: Израиль не верит в решение о двух государствах

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество "воздерживаться от контактов" с будущим израильским правительством.

 
Соответствующее заявление он сделал в Эр-Рияде на первом китайско-арабском саммите. 
 
По его словам, отказаться от контактов с Израилем нужно, если правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, откажется от решения о двух государствах.
 
"Сегодня у нас нет партнера в лице Израиля, который верил бы в решение о создании двух государств на основе международного права, ранее подписанных соглашений и отказа от насилия и терроризма", — сказал Аббас. 
 
Саммит был организован наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. На мероприятии также присутствовал председатель Китая Си Цзиньпин, с которым встретился Аббас.

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