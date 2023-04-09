



9 новых бомбоубежищ установят на севере Израиля на следующей неделе

В последние месяцы Международное братство христиан и евреев (IFCJ) активно работало над созданием убежищ по всему северному региону Израиля. Шесть новых укрытий, которые будут установлены на следующей неделе в региональном совете Ашер, и еще три в Йесод-ха-Маале дополняют десятки убежищ, которые уже были установлены в северном регионе Израиля в последние месяцы и за прошедший год.



Совсем недавно IFCJ удвоил количество укрытий в городе Тверия, а также установил 10 новых убежищ в общественных местах в районе Маале-Йосеф в Западной Галилее. Размещение укрытий было основано на оценках Командования тыла АОИ, которое работало над определением конкретных географических районов, жители которых нуждались в дополнительной защите