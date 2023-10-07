



9 человек ранены в Ришон-ле-Ционе, Тель-Авиве, Бат-Яме и Явне во время обстрела

По словам медиков, в результате недавнего ракетного обстрела центральной части Израиля Хамасом ранения получили по меньшей мере девять мирных жителей.



В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Ришон-Леционе медики оказали помощь двум 28-ми летним мужчинам, которые получили серьезные ранения.



В Явне серьезно пострадала 73-летняя женщина, а легкое ранение получил 77-летний мужчина, сообщает MDA.



В Бат-Яме 24-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, сообщает MDA.



В Тель-Авиве ранены четыре человека, в том числе один в состоянии средней степени тяжести, добавляет MDA.



Пострадавших доставляют в больницы района.



ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из Газы по Тель-Авиву.

