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9 человек ранены в Ришон-ле-Ционе, Тель-Авиве, Бат-Яме и Явне во время обстрела
07.10.2023 20:48 Наталья Богинская

9 человек ранены в Ришон-ле-Ционе, Тель-Авиве, Бат-Яме и Явне во время обстрела

По словам медиков, в результате недавнего ракетного обстрела центральной части Израиля Хамасом ранения получили по меньшей мере девять мирных жителей.

В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Ришон-Леционе медики оказали помощь двум 28-ми летним мужчинам, которые получили серьезные ранения.

В Явне серьезно пострадала 73-летняя женщина, а легкое ранение получил 77-летний мужчина, сообщает MDA.

В Бат-Яме 24-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, сообщает MDA.

В Тель-Авиве ранены четыре человека, в том числе один в состоянии средней степени тяжести, добавляет MDA.

Пострадавших доставляют в больницы района.

ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из Газы по Тель-Авиву.
 

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