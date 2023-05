8 палестинцев получили ранения в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине

По словам представителей палестинского здравоохранения, по меньшей мере восемь палестинцев были ранены во время военного рейда ЦАХАЛа в понедельник утром в городе Дженин на севере ПА.



Палестинский сайт Wafa сообщил, что один человек получил серьезные ранения во время рейда в нескольких районах города. Ynet сообщил, что двое палестинских молодых людей были арестованы. По сообщениям, два палестинца также были ранены в перестрелке с израильскими силами в деревне Аль-Мугайир недалеко от Рамаллы, рано утром в понедельник.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что один человек получил ранения средней степени тяжести, а второй получил легкие ранения в ходе столкновений с войсками ЦАХАЛа в деревне. Палестинские СМИ также сообщали о столкновениях между израильскими силами безопасности и вооруженными палестинцами в Шхеме.



Короткий видеоролик, распространенный связанным с ХАМАС информационным агентством Газы Shehab, показал взрывное устройство, взорвавшееся рядом с израильским военным автомобилем, которое в Дженине в понедельник. Сообщается, что рейд начался через несколько часов после того, как местное крыло палестинской террористической группировки “Исламский джихад”, базирующееся в Дженине, в воскресенье открыло огонь по поселению и городу в Израиле, граничащим с защитным забором, причинив небольшой ущерб.



ЦАХАЛ заявил, что принадлежащий палестинцам автомобиль, припаркованный за пределами поселения Мево-Дотан в ПА, и дом в северном израильском городе Ган-Нер были обстреляны во время отдельных нападений. На фотографиях, предоставленных властями, видно, что одна пуля пробила окно дома в Ган-Нере, а затем попала в диван. Пострадавших нет.



Террористическая группа опубликовала нечеткие видеоролики, на которых показано, как ее члены стреляют в автомобиль, едущий за пределами Мево-Дотана, и нацелились на дома в Ган-Нер. ЦАХАЛ заявил, что начал розыск подозреваемых в совершении обоих нападений.

