



44 ракеты выпущены из Газы по Израилю за ночь - ЦАХАЛ

ЦАХАЛ сообщает, что за ночь из Газы по югу Израиля было выпущено 44 снаряда, в том числе ракеты и зенитные снаряды.



На брифинге с журналистами военный представитель Даниэль Хагари сообщил, что девять ракет не пересекли границу и не достигли палестинского анклава, 12 были выпущены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна приземлилась в жилом квартале Сдерота, а восемь были перехвачены системой ПВО "Железный купол".



Хагари сообщил, что израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов на юге, использовав около 50 тонн боеприпасов.



Что касается ударов ВВС Израиля по целям ХАМАС в Ливане, Хагари заявил, что "государство Ливан считается ответственным за все, что происходит на его территории, и даже за ракетные обстрелы, совершенные палестинскими группировками ХАМАС".