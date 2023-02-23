



40 ракет из Газы. "Новый виток эскалации" неизбежен



40 ракет из Газы. Новый виток эскалации неизбежен



Комментатор и военный репортер газеты "Маарив" Таль Лев Рам дал интервью сегодня утром радио 103FM и затронул ракетный обстрел, произошедшей сегодня ночью из Газы, и напряженности в сфере безопасности после операции в Шхеме.



Лев Рам сказал: “Вы должны посмотреть на статистику, она говорит обо всем. Данные таковы, что каждую неделю происходят обстрелы из сектора Газа. Данные таковы, что за последние два месяца из сектора Газа было выпущено более 40 ракет, и данные таковы, что однозначно известно, кто главный в анклаве - а это ХАМАС и "Исламский джихад", и что на каждое событие, превышающее X смертей на территориях, отвечают ракетами из Газы".



Комментатор газеты "Маарив" добавил: "Как только обстрелы вернуться на юг, а был долгий период времени, когда этого почти не происходило, этим дело не закончится. Где это прекратится? В конце концов, это остановится в ходе операции или раунда эскалации. Ясно, что мы к этому идем. Тот, кто думает, что эскалация будет только в Иудее и Самарии и не дойдет до юга, ошибается. Нетаниягу жонглирует сразу многими шарами, включая вопрос безопасности в Иудее и Самарии, также Газу, также социальную напряженность внутри Израиля, и мы ни слова не сказали о сенсационных новостях, которые пришли со стороны Ирана за последний год. То что происходит в сфере безопасности очень сложно и сильно влияет на поведение правительства".