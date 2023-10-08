



300 израильтян - в списках пропавших без вести



С начала войны против ХАМАСа 300 человек считаются пропавшими без вести. Семьи пропавших без вести вечером 8 октября сделали первое заявление для СМИ.



Асаф, родственник пропавшего без вести Таира, прочитал заявление: "Вот уже 48 часов сотни семей находятся в бесконечном кошмаре. Кошмар, который еще 48 часов назад показался бы выдуманным сценарием. Была создана наша комиссия, члены семей, а также другие группы, которые присоединились к нам, около 900 членов семей, с целью информирования семей пропавших без вести. Мы будем работать все вместе с одной четкой целью - вернуть пленных и пропавших без вести. Мы обращаемся к каждой семье, чьи близкие пропали без вести. Вы не должны справляться с этим в одиночку. Будут трудные дни, я призываю вас связаться со мной лично, и мы свяжемся с вами - 052-4481981".