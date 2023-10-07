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2000 человек на дискотеке близ Сдерота: раненых не могут вывезти
07.10.2023 09:58 Аркадий Бочаровский

2000 человек на дискотеке близ Сдерота: раненых не могут вывезти


По сообщению в израильских СМИ, со вчерашнего дня до ночи близ Сдерота проходил фестиваль Indie Negev.

В фестивале принимали участие до 2 тысяч человек.

ХАМАС открыл огонь по людям, пытавшимся скрыться от границы.

Вокруг Реим, где проходила фестиваль, слышны крики Аллах Акбар!

В эфире израильского ТВ передают звонки людей, попавшие под минометный обстрел. Минометный снаряд взорвался в машине, четыре человека тяжело ранены. Вокруг находятся группы террористов ХАМАСа. Раненых не могут вывезти. 

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