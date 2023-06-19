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ЦАХАЛ
19.06.2023 09:10 Наталья Богинская

18 палестинцев ранены в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженине

Израильские силы безопасности в ходе рейда в Дженине рано утром в понедельник произвели аресты, и, по сообщениям израильских СМИ, там вспыхнули столкновения между ЦАХАЛом и местными жителями. 

Согласно данным “Маарив” со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины, 18 палестинцев получили ранения в перестрелке, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что во время перестрелки бронемашина ЦАХАЛа, была поражена бомбой, заложенной в точке выхода израильских сил. В ЦАХАЛе эту информацию не подтвердили. 

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