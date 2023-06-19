



18 палестинцев ранены в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженине

Израильские силы безопасности в ходе рейда в Дженине рано утром в понедельник произвели аресты, и, по сообщениям израильских СМИ, там вспыхнули столкновения между ЦАХАЛом и местными жителями.



Согласно данным “Маарив” со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины, 18 палестинцев получили ранения в перестрелке, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



Сообщается, что во время перестрелки бронемашина ЦАХАЛа, была поражена бомбой, заложенной в точке выхода израильских сил. В ЦАХАЛе эту информацию не подтвердили.