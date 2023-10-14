



16-летний подросток из Петах-Тиквы задержан по подозрению в поддержке терроризма

Несовершеннолетний попал под подозрение после того, как в последние дни загрузил в социальную сеть посты, в которых он поддерживает деятельность ХАМАСа и восхваляет террористические организации.



Подросток восхвалял террористические организации и фактически наносил вред солдатам ЦАХАЛа и сил безопасности. В одном из сообщений несовершеннолетний пишет: "Поддерживаю и обнимаю Мию Халифу", со знаком сердца и флагом Палестины. "Салют и пожелание всем нашим силам, солдатам ХАМАСа и Джихада, BDS, которые делают дело святое. Тысячи и тысячи. Приглашаю всех на праздничный ужин в честь дня рождения нашей королевы Беллы Хадид", - добавил он.



После короткого расследования несовершеннолетний был арестован и в настоящее время находится под следствием.