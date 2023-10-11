



15-20 парапланов проникли в воздушное пространство Израиля из Ливана

Предупреждающие сирены были активированы во многих населенных пунктах на севере Израиля, поскольку, как полагают, сегодня вечером (среда) более дюжины террористов на парапланах проникли на территорию Израиля из Ливана.



Председатель регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зальц сообщил 12-му каналу новостей , что “на территорию Израиля происходит проникновение парапланов”.



По предварительным данным, предположительно 15-20 парапланов проникли в воздушное пространство Израиля. Тот же метод использовался во время вторжения Хамаса на юг Израиля и резни более 1200 израильтян в субботу.



Ранее правительство США объявило, что американское посольство в Бейруте будет эвакуировано из-за опасений, что "Хизбалла" втянет Ливан в новый конфликт с Израилем. Американским гражданам в Ливане также было приказано покинуть страну.