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12-й канал: Все кто остался в северной Газе - смертники
13.10.2023 08:41 Аркадий Бочаровский

12-й канал: Все кто остался в северной Газе - смертники


Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Эхуд Хамо сообщает о том, что Газа “в тотальном шоке” от происходящего.

Хамо говорит, что его собеседники в Газе никогда не переживали ничего подобного

Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Лахия, Шати должны быть полностью эвакуированы на юг.

В этом районе живет около миллиона человек.

Хамо сказал: “С точки зрения ЦАХАЛа, все кто остался в этих районах - смертники”.

По данным на вечер 12 октября, эвакуировались 400 тысяч человек - без учета тех, кто самостоятельно эвакуировались к родственникам.
 

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