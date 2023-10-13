



12-й канал: Все кто остался в северной Газе - смертники



Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Эхуд Хамо сообщает о том, что Газа “в тотальном шоке” от происходящего.



Хамо говорит, что его собеседники в Газе никогда не переживали ничего подобного



Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Лахия, Шати должны быть полностью эвакуированы на юг.



В этом районе живет около миллиона человек.



Хамо сказал: “С точки зрения ЦАХАЛа, все кто остался в этих районах - смертники”.



По данным на вечер 12 октября, эвакуировались 400 тысяч человек - без учета тех, кто самостоятельно эвакуировались к родственникам.

