



12-й канал: В глазах всего мира ХАМАС превратился в ДАИШ



Комментаторы 12-го канала израильского ТВ в ходе обсуждения положения израильских заложников высказали мнение, что по имиджу ХАМАСа во всем мире нанесен смертельный удар.



Фотографии “триумфа” ХАМАСа, угоняющего заложников в Газу превратились в его позор, вызывающий не меньшее отвращение, чем акции варваров Исламского Государства.



Один из комментаторов сказал: “ХАМАС, в глазах всего мира превратился в ДАИШ. Они больше не ассоциируется с палестинцами”.

