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12-й канал: В глазах всего мира ХАМАС превратился в ДАИШ
10.10.2023 10:23 Аркадий Бочаровский

12-й канал: В глазах всего мира ХАМАС превратился в ДАИШ


Комментаторы 12-го канала израильского ТВ в ходе обсуждения положения израильских заложников высказали мнение, что по имиджу ХАМАСа во всем мире нанесен смертельный удар.

Фотографии “триумфа” ХАМАСа, угоняющего заложников в Газу превратились в его позор, вызывающий не меньшее отвращение, чем акции варваров Исламского Государства.

Один из комментаторов сказал: “ХАМАС, в глазах всего мира превратился в ДАИШ. Они больше не ассоциируется с палестинцами”.
 

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