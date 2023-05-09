



12 человек погибли в результате авиаударов по Газе

Согласно сообщениям СМИ, по меньшей мере 12 палестинцев были убиты в результате ударов и еще 20 получили ранения, при этом удары были нанесены по ряду объектов в городе Газа, Рафахе и Хан-Юнисе.



В Исламском джихаде подтвердили, что трое высокопоставленных чиновников были убиты вместе с их женами и некоторыми из их детей, подчеркнув, что “мы утверждаем, что кровь мучеников укрепит нашу решимость, и мы не оставим своих позиций, и сопротивление будет продолжаться. "



Высокопоставленный израильский правительственный чиновник заявил во вторник утром, что удары были нанесены “в ответ на непрекращающуюся агрессию со стороны Исламского джихада” и что террористы, убитые в результате ударов, работали над проведением террористических операций против граждан Израиля.

