



100 заложников обменяют на 300 заключенных женщин и подростков

100 заложников обменяют на 300 заключенных женщин и подростков



В последние дни различные источники в ХАМАСе сообщают о прогрессе в переговорах с Израилем. По сообщениям из Дохи, опубликованным американской газетой Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Египте, намечающаяся сделка предусматривает, что члены организации ХАМАС не будут освобождены, но Израиль освободит женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах без привязки к организации.



Между тем, согласно сообщению телеканала CBS, процесс освобождения заложников приближается к соглашению. Согласно сообщению, рассматривается вопрос о первоначальном освобождении 50 гражданских лиц в обмен на увеличение помощи, передачу топлива и ограниченное прекращение огня (среди прочих условий). Однако несколько источников сообщили, что на данный момент окончательного соглашения нет, а есть лишь проект, который обсуждается представителями заинтересованных сторон. Переговоры ведутся при содействии США и Катара. В последние дни и президент США Джо Байден, и премьер-министр Катара выразили оптимизм по поводу переговоров.



По сообщению информационного агентства AFP, сделка с ХАМАСом включает освобождение 100-50 пленных в обмен на освобождение 300 женщин-заключенных и несовершеннолетних из израильских тюрем.

