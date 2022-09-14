



Жертвы выборов

На фоне ежедневных предвыборных сенсаций об усилении арабского террора у нас говорят мало и сдержанно. Между тем, ситуация серьезная, и, если ею не заниматься, она грозит перерасти в очередное острое противостояние. Все чаще на территориях, особенно в районе Дженина и Шхема, в израильские машины летят камни и пули, все больше попыток нападения на солдат и гражданских лиц. В текущем году в Иудее и Самарии произошло больше инцидентов с применением огнестрельного оружия, чем за два предыдущих года, вместе взятых. Эскалация в автономии обеспокоила даже Белый дом, и помощник Госсекретаря США по ближневосточным делам Барбара Лиф посетила Израиль для переговоров с руководством ШАБАКа. Причем палестинцы – только одна сторона проблемы; в среде израильских арабов тоже неспокойно. Там все больше растет преступность, которой нужна лишь небольшая искра, чтобы превратиться в агрессию против евреев. Особенно тревожное положение складывается в городах со смешанным еврейско-арабским населением.



СМИ об этом пишут, правительство обсуждает проблему, но лейтмотив публикаций и обсуждений: ничего нельзя сделать. Почему? А потому что выборы. Именно так глава ШАБАКа Ронен Бар объяснил ситуацию американской посланнице. Мол, все понимают, что для профилактики террора необходимо укреплять автономию экономически и политически, но перед выборами политики опасаются помогать палестинским соседям, чтобы не заслужить обвинения в про-арабских настроениях.



Хотя этот тезис, похоже, придуман для оправдания перед американцами, доля истины в нем есть. Избиратели не поймут и не одобрят выделение денег Палестинской автономии в качестве средства борьбы с террором, и прежде всего - потому что это средство очень сомнительно. Оно начинает приносить плоды лишь спустя какое-то время, а то и никогда. Если мы действительно стоим на пороге эскалации, нужно реагировать иначе: проводить рейды, выявлять ячейки радикалов и склады оружия, арестовывать полевых командиров. Все это делается и сейчас в рамках операции "Волнорез", но очень ограниченно, почти ювелирно, чтобы, не дай Бог, не разозлить палестинское население.



Самое интересное, что раньше власти бы непременно постарались бы именно перед выборами провести стремительную военную акцию, продемонстрировать свое умение защищать безопасность Израиля и заработать тем самым электоральные очки. Но сейчас этот вариант не годится, поскольку в нашей политике появился новый фактор - арабский. Будущей коалиции, как левой, так и правой, с большой вероятностью понадобится прямая поддержка одних арабских депутатов и лояльность других. Ни один лагерь не хочет лишать себя такого шанса и плевать в колодец, которым становится арабский электорат и арабские партии. Потому мы и не слышим от Ликуда критики в адрес правительства, толком ничего не делающего, чтобы снизить напряжение на Западном берегу. Кто знает, не придется ли самому Биби идти на поклон к Мансуру Аббасу и предлагать ему министерские посты?



Таким образом, Израиль балансирует между террором и выборами. Нельзя успокоить автономию экономической помощью, но и ударить по террористической инфраструктуре тоже нельзя. В этих тесных рамках наши лидеры не нашли ничего лучше, как предъявить требование об усмирении экстремистов председателю ПНА Махмуду Аббасу. Да, тому самому Аббасу, про которого израильские и американские эксперты в один голос утверждают, что он почти не контролирует ситуацию в автономии. Мало того, который заинтересован в эскалации чуть ли не больше, чем ХАМАС и Исламский джихад. Ведь для него это лучший способ сохранить слабеющую власть, вернуть палестинский вопрос в международную повестку и помешать интеграции передовой части израильских арабов в израильское общество. Если бы от него зависело, интифада давно бы уже полыхала на нашей земле, но, к счастью, даже на это его влияния не хватает.



Глава ШАБАКа недавно произнес тревожную фразу: "Все гораздо хуже, чем кажется". Вряд ли от нас скрывают конкретные инциденты; просто служба безопасности располагает сведениями о настроениях и тенденциях, которые грозят взорвать ситуацию и на территориях, и среди израильских арабов. Последнее актуально еще и потому, что среди арабских депутатов немало противников сотрудничества с будущим правительством, и провокация в поддержку этой позиции может быть совершена в любой момент, причем именно до выборов.



Непонятно, на что надеются те политики, которые находятся сейчас у власти. На то, что им удастся протянуть время и избежать масштабной эскалации до того, как граждане пойдут к избирательным урнам? Но разве мало того, что уже происходит, что люди попадают под пули и камни? Когда-то, в эпоху Осло, у нас появился термин "жертвы мирного процесса". Сейчас, похоже, можно говорить о жертвах выборов. Как и жертвы мирного процесса 90-х, никого наверху они не волнуют.