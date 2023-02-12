



Заряженное ружье

Участившиеся теракты вновь вызвали к жизни вопрос об упрощении правил выдачи оружия гражданским лицам. Сторонники нового законопроекта приводят для этого вполне убедительные аргументы.



Как известно, террористы не раз и не два были нейтрализованы вооруженными израильтянами, которые случайно оказались рядом. Нападение может произойти в любом уголке страны, а расставить солдат и полицейских на каждом километре нереально. Так что взять дело безопасности в свои руки - возможно, не такая уж плохая идея. Да и наши враги присмиреют, зная, что у них высок шанс получить пулю еще до атаки.



Противники закона возражают: если незаряженное ружье стреляет раз в год, то заряженное будет стрелять в несколько раз чаще, и не обязательно в террористов. Обычно приводят в пример США с их Второй поправкой. Чуть ли не каждую неделю там происходит стрельба, в которой гибнут невинные люди. И это не теракты, не вражеские действия - "заряженные ружья" стреляют в руках обманутых мужей, подростков-изгоев, уволенных работников и т.п. Хотим ли мы, чтобы Израиль превратился в "дикий Запад"? Разве мало нам других опасностей?



"Но этого же не происходит!" - восклицают в ответ сторонники свободного ношения оружия. Вон сколько вооруженных людей ходит по нашим улицам, но никто не выясняет отношений и не решает споры в перестрелках.



На самом деле, израильское личное оружие тоже участвует в семейных разборках и дорожных спорах. Это бывает не с такой частотой, как в Америке, но и не так уж редко. В большинстве случаев подобные столкновения сводятся к словесным оскорблениям или даже рукоприкладству, но если у кого-то из спорщиков в кобуре лежит заряженный пистолет, ситуация грозит закончиться пролитой кровью. Да, мы знаем, что убить человека можно и ножом, и отверткой (вспомним трагедию Юрия Волкова), но само наличие огнестрельного оружия часто служит провоцирующим триггером.



Может ли применение оружия в Израиле выйти из-под контроля и стать угрозой для общества? Недавно большой скандал вызвало заявление адвоката Давида Ходака, который пообещал бороться против судебной реформы и диктатуры "с оружием в руках". Давид Ходак - не подросток с неустоявшейся психикой, а авторитетный юрист, герой войны Судного дня. Тем не менее, он предупреждает, что в Израиле может начаться настоящая "братоубийственная война" по политическим мотивам, и сам он готов в ней участвовать.



Звучит устрашающе, но даже если эта угроза реальна, она вряд ли может быть причиной для отказа от свободной выдачи разрешений на оружие. Теракты в нашей стране - более актуальная опасность, чем вооруженные бытовые разборки. Чье-то личное оружие спасет от террориста десятки жизней, и лишь ничтожный процент наших граждан способен применить его не по назначению. Что касается братоубийственной войны, о которой говорил Ходак, то до нее вряд ли дойдет, а если и дойдет, то на это хватит оружия, которое уже есть у населения.



Куда опаснее криминальные войны. Их становится все больше, и в них страдают случайные люди, которые имели несчастье оказаться рядом с местом перестрелки. Казалось бы, изменение закона не имеет отношения к мафиозным разборкам, ведь уголовные элементы не получают от государства разрешений на ношение оружия. Увы, здесь действует принцип неизбежного перехода количества в качество. Чем больше единиц оружия окажется в личном пользовании, тем больше его, перепроданного или украденного, попадет в руки преступников и тем чаще оно будет стрелять. Не стоит и говорить о том, что криминальное оружие используется не только в стычках между группировками, но и при ограблениях, грабежах и других преступлениях.



Трудно сказать, чьи аргументы весомее и кто одержит верх в этом споре, но есть в нем еще один интересный аспект. Он относится не к безопасности и не к преступности, а к политике. Дело в том, что нынешний уровень эскалации - далеко не самый высокий в израильской истории. Мы знали куда более опасные и кровавые периоды - волна террора после соглашений Осло, интифада Аль-Акса и т.д. В те времена вопрос об упрощении выдачи оружия тоже поднимался, но правила так и не были изменены. Если это произойдет сейчас, то, казалось бы, мы сможем говорить о крупной победе ультрарадикальных сил, которые всегда добивались свободы ношения оружия. Но эта победа будет исключительно политической, и не факт, что ее вклад в борьбу с террором окажется сколько-нибудь значительным. Ведь существует еще один момент - правовой.



Помимо правил владения оружием, есть правила его применения, более строгие для гражданских лиц, чем для армии и полиции. Но и в ЦАХАЛе каждый случай открытия огня на поражение расследуется специальной комиссией. Мы помним дело Элиора Азарии, обвиненного в убийстве раненного террориста; дело далеко не первое в череде подобных позорных процессов. Даже солдаты задумываются, прежде чем стрелять, не нарушают ли они инструкции, а от гражданского лица требуется особое мужество - не только вступить в поединок с врагом, но и быть готовым пойти за это под суд. Можно представить, сколько исков будет подано против тех, кто стрелял из личного оружия, да еще, не дай Бог, убил не террориста, а случайного человека, вызвавшего подозрение! Какой шум поднимут по всему миру палестинские и прочие правозащитники, как только сообразят, что измененный закон открывает для них новые возможности гнобить Израиль! А у террористов появится новый стимул для атак, ведь создавать "оккупантам" неприятности на мировом уровне ничуть не хуже, чем их убивать.



Крайними же, как всегда, окажутся не министры, не инициаторы закона, а простые люди, получившие оружие, чтобы защищать себя, свои семьи, своих сограждан. Кто защитит их самих от преследований, приговора и тюрьмы? То самое правительство, которое собирается делегировать гражданам заботу об их безопасности, расписываясь в неспособности обеспечить эту безопасность своими силами, то есть выполнять свою главную задачу? Вряд ли оно может кого-то защитить.

