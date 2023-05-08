



Зачем нам полиция?

Судя по новостям, Израиль превращается в криминальное государство, своего рода «дикий Восток». Мать пятилетнего ребенка застрелена в своей машине. Капитан морского судна ударил человека ножом. В Нетании взорван мотоцикл, водитель погиб. Житель Холона пытался убить знакомого, проиграв ему в карты. Водитель такси направил машину на курьера в ответ на сделанное замечание.



Такие события происходят в последнее время чаще терактов и привлекают больше внимания, чем политические скандалы. Бандитские разборки, ссоры на дорогах с применением оружия и вооруженное насилие в семье - все это случается в Холоне, Ришон-ле-Ционе, Эйлате, Хайфе, Беэр-Шеве... В стране, которая всегда гордилась низким уровнем преступности, сегодня почти каждый день льется кровь и уровень преступности выходит из-под контроля.



Чем же занимаются полицейские начальники, пока в Израиле звучат выстрелы и умирают люди? Они выясняют отношения, ищут в своей среде виноватых, пишут друг на друга рапорты и даже саботируют приказы сверху. Их главный враг - не организованная преступность, а министр национальной безопасности Бен-Гвир, чью компетентность они постоянно оспаривают, и генеральный инспектор Яаков Шабтай. В полицейских кругах идет борьба за влияние - борьба, важность которой мы, возможно, готовы были бы признать, если бы полиция при этом успевала выполнять свою основную задачу - обеспечивать безопасность населения.



Вместо этого для нас придумано оригинальное оправдание: мол, перестрелки - арабская традиция, с которой ничего нельзя поделать, и бороться с ней бесполезно. Добропорядочных израильтян это не касается и не должно волновать.



Даже если игнорировать моральную сторону подобного заявления (хотя оно само по себе на редкость цинично), утешаться тут особенно нечем. Верно, что около 80% убийств в Израиле с начала года приходится на арабский сектор. Но криминал не может вечно вариться в собственном соку и ограничиваться одной прослойкой населения. Рано или поздно он вырывается наружу и поражает все общество. Кроме того, преступная деятельность мафиозных группировок - наркоторговля, грабежи, рэкет, незаконный оборот оружия - и сегодня непосредственно затрагивает всех нас, независимо от национальности и уровня благосостояния. Ведь это нашим детям предлагают наркотики, порой прямо в школьном дворе. Нас и наших близких могут ограбить и избить ночью на безлюдной улице. И наконец, в израильских реалиях от преступности до терроризма всего полшага. Украденное оружие и угнанные машины попадают в руки боевиков и шахидов-одиночек, не говоря уж о том, что львиная доля криминальных финансов утекает в бюджет террористических формирований. Существует также новое веяние: арабы, погибшие в дорожных разборках или хулиганских нападениях, все чаще объявляются «жертвами еврейского террора». Эту версию тут же подхватывает ХАМАС, призывая отомстить за «шахидов».



Казалось бы, всеми этими проблемами правоохранительные органы должны заниматься в первую очередь, пусть даже в ущерб охране порядка на еженедельных демонстрациях. Но полиция практически открыто признается в своем бессилии - а может, нежелании? - бороться с преступностью. Неудивительно, что криминалитет чувствует свою безнаказанность и расцветает пышным цветом, пуская свои ядовитые ростки во все стороны.



Отчаявшись дождаться помощи от властей, жители некоторых городов и районов решили взять спасение утопающих в свои руки. Они организовывают так называемые дозоры из добровольцев, чем-то напоминающие организацию «мишмар эзрахи» (гражданский патруль, нечто вроде народной дружины). Эти дозорные не заменяют собой полицейских, а лишь следят за порядком на улицах и сообщают в полицию о подозрительных лицах. Муниципалитеты видят в районных дозорных большой потенциал, который поможет справиться с ростом насилия, и предлагают распространить эту инициативу на всю страну.



Отличная идея, вот только для чего нам тогда полиция? Зачем мы платим из своих налогов зарплату чиновникам и полицейским начальникам, если нам предлагают выполнять их обязанности, пусть даже частично? Давайте уж пойдем дальше: раздадим добровольцам оружие, наделим их полномочиями. Они будут работать эффективнее, чем полицейские, поскольку охраняют свои дома, свои семьи, а главное - они не подчиняются генералам и министерствам и не обязаны участовать в их взаимных интригах.



Сам по себе принцип использования утопающих в деле их спасения прост как все гениальное. Его вполне можно применить и в других проблемных сферах нашей жизни. Почему бы не взять в свои руки все, что для нас важно и с чем не справляется государство? Раз в израильских школах растет дефицит учителей, родители могут сами обучать своих детей - разумеется, на добровольных началах, в свободное от собственной работы время. В поликлиниках и больницах не хватает врачей? Пусть волонтеры принимают пациентов, назначают лекарства, оперируют. Выдайте населению оружие, халаты, скальпели - что еще нужно для самообслуживания?



Кстати, споры вокруг юридической системы тоже можно решить без реформ и протестов - просто привлекая судей-добровольцев. Если существует гражданский патруль, то почему не быть гражданскому суд? А уж когда появятся волонтеры-министры и прочие государственные деятели, то страна будет управляться не хуже, а то и лучше, чем сейчас. Люди, взявшиеся за какое-то дело добровольно, обычно выполняют его ответственно, а не ищут оправданий, в отличие от тех, кто получает за свою работу деньги, порой немалые.



Шутить на эту тему можно бесконечно, но в реальности все не смешно, а грустно и очень серьезно. В такой стране, как Израиль, можно пережить проблемы в сфере образования и даже здравоохранения, но силовые структуры не имеют права проявлять слабость. Армия, полиция, службы безопасности - гарантия нашего существования как государства. Пора полицейским начальникам об этом вспомнить.













