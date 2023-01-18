



За что боремся?

Демонстрации против судебной реформы в Израиле уже назвали началом борьбы, первой пробной акцией. Нет сомнений, что и реформа - лишь первый повод для протестов, поскольку их истинная цель - власть.



Война за характер страны, за так называемый «ДНК Израиля» ведется уже давно. Каким быть еврейскому государству - национально-религиозным или свободным и демократическим? Чем дальше, тем труднее совмещать эти принципы, и не на практике, не в повседневной жизни (простые люди как раз умеют уживаться друг с другом), а в высших политических сферах. «Там, наверху» никто не хочет делиться управленческими и финансовыми ресурсами.



Нынешний кризис оказался столь острым потому, что в наши дни, впервые за десятки лет, нарушен баланс власти. Новое правительство идеологически однородно, как никогда, и перекраивает страну на свой лад, не оглядываясь на оппонентов.



В скобках можно заметить, что в этом есть своя правда. До сих пор правительства, в разных пропорциях включавшие представителей обоих лагерей, не могли двинуться ни вправо ни влево и просто топтались на месте. Понятно желание право-религиозной коалиции дружно шагать своим путем, который они считают единственно верным. Но около половины страны по нему идти не согласно. Как быть?



Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с эпохой Осло. Тогда общество тоже резко раскололось, и ничем хорошим это не закончилось. Неужели мы снова наступаем на те же грабли?



Изначальная цель левых демонстраций состояла в том, чтобы показать: мы есть и нас много. Но неважно, сколько человек выходит на площадь. Имеет значение, на что эти люди готовы и как отреагируют их противники.



На первый взгляд, у протестующего лагеря хватает поддержки в обществе. Против новых планов правительства выступают местные органы власти, руководители хайтека, обычно далекие от политики, юристы, учителя, университетская профессура, люди искусства, средний класс, не говоря уж о левых организациях и СМИ. Список внушителен, но не особенно эффективен. Кто из этих людей будет блокировать дороги, противостоять полиции, неделями жить в палатках, объявлять голодовки? Без таких крайних мер любая демонстрация - лишь безобидная прогулка с флагами, которую власть просто проигнорирует.



Конечно, у левого лагеря есть могущественный союзник - Гистадрут, Объединение профсоюзов. Если он подключится к акциям протеста, то правительство не устоит. Старожилы помнят всеобщие забастовки, когда не работали школы, детские сады, госучреждения, в больницах не проводились плановые операции, на улицах гнил неубранный мусор, и был закрыт даже аэропорт. Другое дело, что формально Гистадрут может объявлять забастовку, только если ущемлены права трудящихся. Пока этого не произошло, левому протесту придется обходится своими, не слишком активными силами.



Те, кто поддерживает правительство, гораздо опытнее в уличной борьбе. Ультраортодоксы, мелкие лавочники, сефардская община (традиционный электорат Ликуда), поселенцы - все они лучше организованы и более легки на подъем. По массовости выступлений с ними будет трудно соперничать.



И опять же, на улице ничего не решается. Любому протесту нужен лидер, способный говорить от имени улицы в коридорах власти. Такого лидера у левых нет, а оппозиционные депутаты не способны договориться друг с другом даже о проведении митинга. Они расколоты идейно, и даже если вдруг придут к согласию, им все равно не хватит мандатов, чтобы свалить правительство. Остается лишь надежда на перебежчиков из коалиции, которые захотят взять «тремп» на смене власти. Но это маловероятно: среди ликудников почти не осталось отщепенцев и недовольных, а остальные - убежденные сторонники национально-религиозного пути.



Как ни парадоксально, единственный, на кого может рассчитывать протестное движение, - сам Нетаниягу. Помимо того, что он возглавляет самую умеренную партию в ультраправом правительстве, ему, в отличие от его партнеров, приходится прислушиваться к голосу народа и сохранять имидж лидера всего Израиля, а не только своих избирателей.

Но у Биби есть и другая черта: он не привык отступать, а тем более идти на уступки своим ненавистникам, тем, кто уже несколько лет призывает отправить его в отставку и в тюрьму. Пока нет никаких признаков, что премьер готов к компромиссам, наоборот: его кабинет собирается принять закон, осложняющий смену правительства. Так что борьба за власть продолжается.

Что будет дальше? Обретет ли протест настоящих лидеров? И что произойдет, если он достигнет своей цели? Новые выборы, новая власть, правая или левая, которая опять будет проводить свою линию и игнорировать оппонентов? И все по новому кругу? А если правительство удержится - куда оно приведет страну? Как будут жить те, кто не согласен с его курсом? Может, политики наконец отбросят свои амбиции и даже свои принципы - и подумают о народе? Обо всем народе, а не о своем электорате. Ведь мы, несмотря ни на что, один народ, как ни пытается нас разобщить ваша борьба за власть.



