



Он за ценой не постоит

Чем ближе к выборам, тем очевиднее разница в подходе к формированию списков и будущему голосованию. Иногда кажется, что у участников этой гонки разные задачи. Не исключено, что это так и есть, судя по тому, какие бурные события происходят на правом фланге и какое вялое затишье царит на левом.



Для Нетаниягу эти выборы – последний и решительный бой, ему нужна одна победа, и он за ценой не постоит. Его судьба зависит от двух-трех мандатов, и он готов за них бороться. Пока в центре и на левом фланге делят места в списках и переманивают туда-сюда выгодных кандидатов, Биби заранее, еще до голосования, формирует коалицию «под себя». Он уже убедился, что победа должна быть однозначной и несомненной, чтобы не дать соперникам ни малейшего шанса. А это значит - необходимо создать надежный и лояльный блок своих сторонников, блок, в котором никто не переметнется к противнику и не сможет шантажировать будущего премьера.



Нетаниягу чуть ли не за руку привел Бен-Гвира и Смотрича к объединению их списков. В ход шли и предварительные уговоры, и тайные встречи на соседской даче. Но это только первый шаг. Далее Биби будет добиваться усиления Ликуда за счет определенной части избирателей нового блока. Ожидается, что два-три мандата перейдут от Бен-Гвира – Смотрича к Нетаниягу, и в будущей коалиционной торговле этим партиям придется ограничить свои аппетиты сообразно количеству полученных в Кнессете мест.



Здесь возникает интересный вопрос: разве главы «Религиозного сионизма» и «Еврейской мощи» не догадываются, что слияние списков в перспективе грозит им сокращением числа мандатов? Каким образом Биби сумел обвести их вокруг пальца и склонить к невыгодной, на первый взгляд, сделке? Нужно так же учесть, что оба лидера не испытывают друг к другу никаких добрых чувств, попросту говоря – терпеть друг друга не могут, да и их избиратели не особо друг другу симпатизируют.



На самом деле, конечно, Бен-Гвир и Смотрич прекрасно понимают двусмысленность своего положения. Но понимают они также, что без сильного Ликуда и убедительной победы Нетаниягу их шансы попасть в коалицию равны нулю. Поэтому они готовы жертвовать пешками-мандатами и подыгрывать Биби ради конечной перспективы.



Главная заслуга самого Нетаниягу состоит как раз в том, что он заставил своих потенциальных партнеров увидеть эту перспективу и внушить им желание ее достичь даже в ущерб своим амбициям и внутренним разногласиям.



Давно известно: Нетаниягу никогда не останавливается ни перед чем для достижения своей цели, а сегодня его единственная цель – власть. По сути, он уже сейчас ведет себя как будущий глава правительства, и эта уверенная позиция привлекает к нему сторонников. Теперь у него появилось еще одно преимущество – союзники, которые тоже не хотят оставаться на скамьях оппозиции.



Увы, ничего подобного нельзя сказать о лагере «только не Биби». В прошлый раз идеи не допустить правления Нетаниягу оказалось достаточно для создания правительства.



Но нет никаких гарантий, что она сработает снова. Казалось бы, самый логичный ответ, который здесь могут дать своим соперникам, – такая же консолидация вокруг лидера и объединение мелких списков. Но дело в том, что, во-первых, явного лидера у лево- центристов нет, точнее, на эту роль претендуют по меньшей мере два политика, Ганц и Лапид, и каждый тянет одеяло на себя. Во-вторых, вместо объединения среди противников Нетаниягу происходит непрерывный процесс дробления и размежевания. Классический пример – когда-то мощный правящий тандем Авода и МЕРЕЦ. Каждая из этих партий ныне балансирует на грани электорального барьера, при этом глава Аводы Мерав Михаэли категорически отказывается говорить о совместном списке и занимается в основном пикировкой с бывшими партнерами из «Еш Атид». Тенденция к развалу намечается даже у арабских партий, хотя они-то должны были оценить впервые прочувствованный вкус власти.



В целом все выглядит так, как будто лидеры левых и центристских партий больше озабочены каждый своей ролью и своим имиджем в политике, чем итогами

предстоящих выборов. Возможно, они считают, что у них еще есть время и готовятся к длинному забегу, рассчитанному на более отдаленное будущее. Что касается Нетаниягу, ему нужно вернуть себе царский трон здесь и сейчас – чем он и занимается со всей своей энергией и напором.



Нужно признать: политическая реальность в нашей стране устроена так, что выигрывает в ней с большой вероятностью тот, кто идет к своей цели напролом, не считаясь ни с чем и ни с кем. Это не значит, что Биби непременно выиграет следующие выборы, но факт, что до сих пор он выигрывал за счет этого своего качества. И тут остается одно из двух: либо его соперникам, если они хотят его обойти, придется учиться такому же подходу - либо в политике нужно что-то кардинально менять.



Автор: Ира Коган.